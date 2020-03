Nokia C2: il nuovo Android Go è ufficiale

Il segmento degli smartphone super economici registra il debutto del nuovo Nokia C2, nuovo Android Go che va ad offrire una nuova alternativa per chi è in cerca di uno smartphone in grado di gestire le funzioni basilari. Il device presenta un display HD+ da 5.7 pollici e monta un SoC unisoc con CPU Quad-Core da 1.4 GHz che viene supportato da 1 GB di memoria RAM e da 16 GB di storage interno.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Nokia C2 troviamo una fotocamera posteriore da 5 Megapixel con flash LED ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel oltre che una batteria da 2800 mAh, un jack audio ed un pulsante per Google Assistant. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 154,8 x 75,59 x 8,85 mm con un peso di 161 grammi. Lato software, il nuovo Nokia C2 presenta Android Pie 9.0 in versione Go Edition.

Il nuovo Nokia C2 sarà disponibile sul mercato in due varianti, caratterizzate dalle colorazioni Cyan e Black. Al momento, non ci sono informazioni in merito al prezzo, che sarà molto probabilmente inferiore ai 100 Euro, ed alla data di uscita. Maggiori dettagli potrebbero essere rivelati in occasione dell’evento in programma il prossimo 19 marzo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.