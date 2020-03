Redmi K30 Pro potrebbe essere lo smartphone più economico ad avere lo Snapdragon 865

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo Redmi K30 Pro. Il nuovo top di gamma di Redmi, come noto, avrà lo Snapdragon 865 come SoC e potrà offrire l’accesso alle reti 5G. Secondo le prime informazioni, anticipate dal leaker Ishan Agarwal, il nuovo Redmi K30 Pro avrà un prezzo particolarmente vantaggioso.

Il top di gamma di Redmi potrebbe essere lo smartphone più economico ad avere lo Snapdragon 865, SoC che, come noto, ha comportato un incremento generalizzato dei prezzi per i top di gamma Android arrivati in questa prima parte di 2020.

Per ora, è bene sottolineare, non ci sono ancora informazioni precise sul prezzo del nuovo Redmi K30 Pro ma sembra oramai confermato che lo smartphone, oltre al SoC di fascia altissima, non presenterà particolari caratteristiche “da top di gamma”.

Come facilmente prevedibile, infatti, sia il comparto fotografico che la qualità del display potrebbero essere inferiori rispetto agli altri top di gamma Android. Il prezzo, decisamente contenuto, e le prestazioni al top grazie allo Snapdragon 865 saranno senza dubbio i punti di forza del nuovo Redmi K30 Pro.

Per ora, non ci resta che attendere le conferme ufficiali in merito al prezzo del nuovo flagship di Redmi che, in futuro, potrebbe arrivare anche in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.