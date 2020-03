Realme 6 e 6 Pro ufficiali con quad-cam posteriore e prezzi ultra-competitivi

Come annunciato già nei giorni scorsi, oggi sono stati ufficializzati Realme 6 e 6 Pro; il brand cinese, controllato da Oppo si conferma al top in quanto a convenienza e qualità dei suoi smartphone. Andiamo a scoprire allora i dettagli dei due smartphone che si differenziano per diversi particolari.

Realme 6 si presenta con un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione in Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. Il rapporto screen to body del 90,5% è possibile grazie anche alla presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra, con all’interno la fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.0). Il processore è un Helio G90T di MediaTek accompagnato da 4/6/8 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno. Sul posteriore trova spazio poi una quadrupla fotocamera posteriore così composta: sensore principale da 64 MP (Samsung GW1, f/1.7), grandangolare da 8 MP (angolo di visione da 119°), bianco e nero per ritratti e macro da 2 MP. C’è Android 10 con realme UI, oltre ad una batteria da 4.300 mAh con ricarica veloce a 30 W.

Realme 6 Pro ha un display leggermente più grande (6.6 pollici) e un foro allargato vista la presenza di una dual cam anteriore (16+8 MP). Cambia il processore, in questo caso l’ottimo Snapdragon 720G con scheda grafica Adreno 618, mentre i tagli di RAM e storage interno si limitano a 6/8 GB e 64/128 GB. Leggermente diversa la configurazione della quad cam posteriore, c’è un teleobiettivo da 12 MP al posto del sensore per le foto in bianco e nero.

Realme 6 arriva in Comet Blue, Comet White e costa 12.999, 14.999 e 15.999 rupie indiane (circa 160, 185 e 195 euro al cambio attuale) nelle versioni da 4+64, 6+128 e 8+128 GB. Realme 6 Pro è invece proposto in Lightning Blue, Lightning Orange e costa 16.999, 17.999 e 18.999 rupie (210, 220 e 230 euro) nelle configurazioni da 6+64, 6+128 e 8+128 GB.