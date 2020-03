Su WhatsApp arriva un nuovo modo per invitare utenti in un gruppo

La giornata di ieri è stata tra le più importanti nella storia recente di WhatsApp, col rilascio del tema scuro per la versione stabile sia su Android che su iOS (clicca qui per saperne di più). Una funzionalità attesa da mesi, visto che era ormai era stata messa a disposizione in diverse occasioni per gli utenti che partecipano al programma beta.

Proprio grazie all’ultima beta di WhatsApp per Android, la versione 2.20.71, sono emersi nuovi dettagli su alcune funzionalità che presto dovrebbero essere “promosse” nella release stabile. WABEtainfo come sempre ha setacciato l’ultimo rilascio in cerca di queste feature, la più interessante delle quali riguarda la gestione dei gruppi.

Ebbene, all’interno della voce “Link d’invito“, che può essere selezionata direttamente dalle impostazioni di un gruppo, viene aggiunta una nuova opzione: è quella relativa al “QR Code” che permetterà di generare un codice QR univoco e che, se ricevuto, darà la possibilità di unirsi in modo automatico al gruppo in questione. E’ importante sottolineare che per scansionarlo sarà sufficiente attivare la fotocamera direttamente su WhatsApp.

E’ un modo quindi per velocizzare la procedura e che, vista la sua relativa semplicità, potremmo ritrovare presto su una versione stabile di WhatsApp. Intanto questo è il link per scaricare manualmente l’ultima beta.