Redmi Note 9S: tra pochi giorni il debutto ufficiale, ecco le specifiche tecniche

Arriva in queste ore la conferma ufficiale dell’imminente debutto del nuovo Redmi Note 9S, inedito mid-range che arriverà anche in Europa nel corso delle prossime settimane, come confermato da Xiaomi Italia. L’evento di presentazione del nuovo Redmi Note 9S si svolgerà il prossimo 23 marzo mentre, per il momento, non ci sono ancora dettagli in merito alla data di uscita in Italia e, più in generale, in Europa del device.

Dal punto di vista tecnico, invece, il nuovo Redmi Note 9S è già noto. Lo smartphone, infatti, sarà un rebrand del Redmi Note 9 Pro svelato in India pochi giorni fa. La scheda tecnica, quindi, comprenderà il SoC Snapdragon 720G ed un display IPS LCD da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Come sempre, ci saranno diverse varianti con varie combinazioni di RAM e storage che andranno a completare la gamma.

Tra le specifiche tecniche, il nuovo Redmi Note 9S potrà contare su di una batteria da 5.020 mAh e su di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Probabile la presenza del chip NFC, assente su Redmi Note 9 Pro. Lato software, invece, troveremo Android 10 con MIUI. Appuntamento all’inizio della prossima settimana per la presentazione ufficiale del nuovo smartphone.