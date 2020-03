Redmi K30 Pro: ecco gli ultimi dettagli sul comparto fotografico

In attesa della presentazione ufficiale in programma il prossimo 24 marzo, continuano ad arrivare nuovi dettagli sul futuro Redmi K30 Pro, il prossimo top di gamma del brand indipendente di Xiaomi. In queste ore, gli ultimi aggiornamenti sul nuovo smartphone si concentrano sul comparto fotografico.

Il nuovo Redmi K30 Pro potrà contare su quattro camere posteriori, un dato già emerso nelle scorse settimane che però si arricchisce oggi con nuovi dettagli. La camera principale sarà una Sony IMX686 con sensore principale da 64 Megapixel e sarà affiancata da un teleobiettivo (al momento la risoluzione non è nota). Entrambi i sensori potranno contare sul supporto della stabilizzazione ottica OIS. A completare il comparto fotografico posteriore dovrebbero esserci una camera grandangolare ed una per le macro.

Ricordiamo che il nuovo Redmi K30 Pro si baserà sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 ed avrà il supporto al 5G. Lo smartphone potrà contare su memorie UFS 3.1 per lo storage LPDDR5 per la RAM. Maggiori dettagli sulla scheda tecnica arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.

Il nuovo top di gamma di Redmi dovrebbe arrivare in Cina con un prezzo di partenza molto contenuto. Secondo le prime indiscrezioni, il Redmi K30 Pro sarà lo smartphone con Snapdragon 865 più economico sul mercato.