Samsung Galaxy Note 20: i primi rumors sulla scheda tecnica riguardano il SoC

Dopo il lancio dei nuovi Galaxy S20, in casa Samsung iniziano i lavori per il lancio del futuro Samsung Galaxy Note 20 (anch’esso atteso in più varianti) che debutterà in via ufficiale nel corso della prossima estate. Il top di gamma della seconda metà dell’anno di Samsung è oggi al centro dei primi rumors sulla scheda tecnica.

Secondo quanto rivelato da XDA, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 avrà lo stesso SoC della gamma S20, ovvero lo Snapdragon 865. Al momento, non ci sono informazioni in merito alla versione europea del device che dovrebbe continuare a proporre l’Exynos 990, già visto sui Galaxy S20 europei, o al massimo potrebbe passare allo Snapdragon 865.

Se queste indiscrezioni si riveleranno corrette, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 non presenterà un SoC potenziato rispetto agli S20 con le novità che potrebbero riguardare altri comparti della scheda tecnica. E’ chiaro, in ogni caso, che il debutto dei nuovi Note 20 è ancora lontano e le occasioni per tornare a parlare delle specifiche dei futuri flagship della casa coreana non mancheranno di certo.

Prima di chiudere, ricordiamo che il Galaxy S20, nel corso della giornata di oggi, è sceso per la prima volta sotto agli 800 Euro su Amazon. Ecco il link: