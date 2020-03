Samsung è al lavoro su di un sensore fotografico da 150 Megapixel

Novità in arrivo per i camera-phone del futuro. Samsung, infatti, sta lavorando ad un sensore fotografico da 150 Megapixel che verrà utilizzato, probabilmente già nella seconda metà dell’anno in corso, da diversi smartphone di fascia alta con sistema operativo Android.

Il nuovo sensore da 150 Megapixel, che sostituisce il sensore da 200 Megapixel anticipato nei mesi scorsi ed il cui sviluppo sarebbe fermo per una serie di problemi tecnici, sarà utilizzato dagli smartphone di Xiaomi, Vivo ed Oppo. Le case cinesi avrebbero già ottenuto i primi sensori per i test e avrebbero, quindi, iniziato a sviluppare i nuovi smartphone che monteranno questo nuovo sensore da 150 Megapixel.

Secondo le prime informazioni, Xiaomi presenterà il primo smartphone da 150 Megapixel sul finire del 2020 mentre Oppo e Vivo aspetteranno il nuovo Snapdragon 875 con il nuovo ISP aggiornato per poter gestire questo particolarissimo sensore. In futuro, naturalmente, il sensore fotografico di Samsung arriverà anche sulla gamma Galaxy.

Le prime informazioni sul sensore confermano che le dimensioni saranno di un 1” e che verrà utilizzata la tecnologia tecnologia Nonacell con 9 pixel che verranno fusi in un solo pixel. Con questo sensore, quindi, sarà possibile scattare foto ad una risoluzione di 16,6 Megapixel.

Maggiori dettagli sul nuovo sensore da 150 Megapixel di Samsung arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.