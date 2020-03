Very Mobile: ufficiali le nuove offerte da 30 GB, si parte da 4,99 Euro al mese

Very Mobile, il nuovo operatore virtuale di WindTre, ha rinnovato il suo listino di offerte confermando la tariffa con minuti ed SMS illimitati oltre che con 30 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps). Questa tariffa sarà disponibile in tre diverse versioni, in base all’operatore di provenienza.

La soluzione più economica continua a presentare un costo di 4,99 Euro al mese ed è disponibile per chi passa a Very Mobile da un operatore virtuale (ma sono esclusi ho. e Kena Mobile). Il contributo di attivazione sarà di 9,99 Euro e comprenderà la spedizione della SIM.

Per chi passa a Very Mobile da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, ho. e Kena Mobile è previsto, invece, un costo mensile di 11,99 Euro. Anche in questo caso, il costo iniziale è di 9,99 Euro. C’è poi la terza versione dell’offerta che è riservata ai clienti che attiveranno un nuovo numero di cellulare. In questo caso, il costo dell’offerta sarà di 6,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro.

Tutte le nuove offerte Very Mobile sono attivabili direttamente online, dal sito ufficiale dell’operatore, con consegna della SIM a casa e attivazione eseguibile tramite l’app ufficiale. Al momento, le offerte non hanno una data di scadenza.