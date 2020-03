Samsung Galaxy A50: nuovo aggiornamento software disponibile, ecco le novità

Samsung ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A50, il mid-range che è diventato uno degli smartphone più venduti dello scorso anno. Il nuovo update introduce le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo 2020 ma arricchisce il software dello smartphone anche con altre ottimizzazioni.

Da segnalare, in particolare, il miglioramento per la fotocamera del Samsung Galaxy A50 che ora dovrebbe poter contare su di un miglioramento della qualità delle immagini catturate. Ricordiamo che il Galaxy A50 ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 24 Megapixel che viene affiancato da un sensore grandangolare e da un sensore per il rilevamento della profondità di campo.

Tra le novità segnaliamo anche il miglioramento della stabilità della connettività Wi-Fi. Il nuovo pacchetto d’aggiornamento da scaricare ha un peso di poco più di 100 MB ed è in fase di distribuzione via OTA su tutte le unità attive di Samsung Galaxy A50. Da notare che l’aggiornamento ad Android 10 per il Galaxy A50 dovrebbe essere pronto per il prossimo mese di aprile.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A50 è acquistabile in Italia a circa 240 Euro mentre il più recente A51 può essere acquistato a 290 Euro.