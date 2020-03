Red Magic 5G ufficiale: gaming-phone con refresh rate a 144 Hz, Snapdragon 865 e ventola fisica!

Poche ore fa è stato ufficializzato il nuovo gaming-phone di Nubia: si tratta di Red Magic 5G, un device “estremo” da diversi punti di vista e che ha già lasciato intravedere la sua potenza con alcuni benchmark. Andiamo a scoprirne la particolare scheda tecnica che di certo non lascerà indifferenti gli appassionati del genere.

Red Magic 5G si presenta con un display AMOLED da 6.65″ con risoluzione in Full HD+, sensore per le impronte digitali e, udite udite, con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz. Non poteva mancare lo Snapdragon 865 a bordo con GPU Adreno 650 e, come facile immaginare, con modem X55 per il supporto al 5G; il processore firmato Qualcomm è poi accompagnato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 128 o 256 GB di storage interno (UFS 3.0).

Sul retro è presente una tripla fotocamera da 64+8+2 MP (il sensore principale è un Sony IMX686) mentre la selfie-cam è da 12 MP. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida a 55 W. Non manca nulla sul fronte connettività, con Bluetooth 5, USB di tipo C e WiFi Dual Band. Spicca il sistema di raffreddamento Turbo Fan 3.0 che può contare anche su una ventola fisica, mentre da segnalare anche i pulsanti fisici aggiuntivi sui frame laterali per rendere ancora più agevole l’esperienza gaming.

Red Magic 5G è disponibile in Cina in tre colorazioni (nera, rossa e gradiente), arriverà probabilmente in altri mercati solo a partire da aprile. Costa 3.799 o 4.099 yuan (485 e 525 euro) nelle varianti da 8+128 GB e 12+256 GB.