Samsung Galaxy Fold, parte l’aggiornamento ad Android 10 (e One UI 2.0)

Buone notizie per chi, nei mesi scorsi, ha deciso di puntare forte su uno degli smartphone più costosi di sempre: ci riferiamo a Samsung Galaxy Fold, il primo device con display pieghevole del colosso coreano che, da qualche ora, ha cominciato a ricevere un nuovo aggiornamento con a bordo Android 10 e l’interfaccia proprietaria One UI 2.0.

Cominciamo col dire che al momento sono interessati i modelli non brandizzati in circolazione in Francia: la release è la F900FXXU3BTCD e vengono segnalate a bordo anche le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo (ricordiamo che sui Galaxy S10 sono già in distribuzione quelle di aprile). L’unica mezza delusione riguarda proprio la One UI 2.0: non è presente, quindi, la 2.1 che ad oggi possono vantare soltanto i recenti Galaxy S20 e i flagship dello scorso anno (su S10 e Note 10 l’update è partito da poche ore). Le novità sono quelle che ormai abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi: dalla dark mode attivabile di default alle nuove gesture, passando per una fluidità generale notevolmente migliorata.

Il roll out dovrebbe coinvolgere anche le unità di Samsung Galaxy Fold in commercio in Italia nel giro di qualche giorno. Chi non è disposto ad attendere oltre, può provare a scaricare qui il firmware ed installarlo manualmente tramite il tool Odin.