OnePlus 8 Pro, OnLeaks ne svela il render ufficiale

Si rincorrono senza sosta le indiscrezioni su OnePlus 8 Pro: assieme al modello “standard” è stato oggetto nelle scorse ore di un corposo leak che ne ha svelato per intero la scheda tecnica (clicca qui per saperne di più), mentre OnLeaks ne ha mostrato quello che dovrebbe essere il render ufficiale, pronto per la presentazione di aprile.

Non c’è ovviamente la certezza assoluta sulla veridicità dell’immagine, ma il leaker in questione è di certo tra i più affidabili. Le voci delle ultime settimane, peraltro, vengono confermate: dal display con bordi curvi e foro nell’angolo in alto a sinistra, al modulo verticale sporgente, sul retro, che ospiterà tre sensori fotografici (ai quali si aggiungerà una quarta fotocamera “esterna”, passando per la presenza del nuovo logo.

Insomma, il futuro top di gamma dell’azienda cinese non ha davvero più alcun segreto. Ad oggi l’unico dubbio riguarda proprio la data di lancio della nuova lineup (che, lo ricordiamo, da quest’anno dovrebbe includere anche la versione Lite): a tal proposito ci sono diverse indicazioni che portano al 15 aprile, ma possiamo soltanto attendere comunicazioni ufficiali dell’azienda.

