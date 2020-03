Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna, ecco le novità

Dopo aver registrato l’avvio del primo aggiornamento per il Galaxy S10 Lite, in queste ore si aggiorna anche il secondo “Lite” della gamma Galaxy, ovvero il Samsung Galaxy Note 10 Lite. L’update in questione è in corso di distribuzione e dovrebbe arrivare sull’entry level della gamma Note nel corso dei prossimi giorni anche in Italia.

Tra le novità introdotte dall’aggiornamento c’è da segnalare un miglioramento delle prestazioni del comparto fotografico, un aspetto centrale in uno smartphone di fascia come il Samsung Galaxy Note 10 Lite. A completare le novità dell’update troviamo, inoltre, un miglioramento del funzionamento del pannello touch e del sensore di impronte digitali.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite, con questo nuovo aggiornamento, registra anche l’arrivo delle patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio 2020. Ricordiamo che lo smartphone può già contare su Android 10 (disponibile dal lancio) e sulla nuova interfaccia utente One UI 2.0.

Per chi fosse interessato all’acquisto del nuovo Note 10 Lite, segnaliamo che è possibile acquistare il dispositivo ad un prezzo di circa 550 Euro. Il device è, attualmente, l’entry level della gamma Note ed include in confezione anche la S-Pen, immancabile per un Note di Samsung.

Ecco il link all’offerta dedicata al Note 10 Lite: