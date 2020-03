Samsung Galaxy S10 Lite riceve un primo importante aggiornamento

Buone notizie per chi ha acquistato o chi prevede di acquistare a breve il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite, disponibile sul mercato dal mese di gennaio. Lo smartphone, infatti, ha iniziato a ricevere un primo importante aggiornamento che va ad ottimizzare il funzionamento di diversi elementi del dispositivo che, ricordiamo, ha già Android 10 con la nuova One UI 2.0.

Tra le novità incluse nell’aggiornamento software in corso di distribuzione troviamo una serie di miglioramenti legati al comparto fotografico con la possibilità di registrare in 16:9 e in risoluzione UHD a 60 fps. Da notare anche l’introduzione della modalità Stuper Steady, il miglioramento della stabilità dell’app Camera e della qualità delle fotografie acquisite.

A completare le novità introdotte dal nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 Lite troviamo un miglioramento delle prestazioni del sensore di impronte digitali e l’introduzione delle patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio 2020. L’update è in corso di distribuzione via OTA e dovrebbe essere disponibile su tutte le unità attivate di S10 Lite nel giro di pochi giorni.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S10 Lite è disponibile in offerta a partire da 549 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link per sfruttare l’ottima offerta riservata allo smartphone di Samsung.