WhatsApp, novità sul backup delle chat

WhatsApp ha di certo compiuto un corposo salto in avanti sul fronte sicurezza e privacy nell’ultimo anno e mezzo. L’azienda controllata da Facebook continua ad implementare nuove funzionalità a riguardo, l’ultima delle quali è stata avvistata nella versione beta per Android 2.20.66.

Parliamo della feature “Protect Backup” che, come facilmente intuibile, mette ulteriormente al sicuro i backup delle conversazioni sulla nota app di messaggistica istantanea. La crittografia avverrebbe tramite l’inserimento di una password (a scelta dell’utente) e riguarda ovviamente i salvataggi che vengono effettuati (anche in automatico, se si vuole) su Google Drive. Si tratta ovviamente di una feature particolarmente utile e che potrà essere attivata (o disattivata) tramite un’apposita voce (“Password Protect backups”) nel menu relativo alle Impostazioni di salvataggio.

Al momento non ci sono riscontri concreti sulle tempistiche necessarie a vedere tale funzionalità anche sulla versione stabile di WhatsApp; a meno di clamorosi bug o malfunzionamenti, comunque, non sarebbe di certo una sorpresa vederla disponibile già nelle prossime release. In ogni caso, coloro che sono iscritti al programma di beta testing ufficiale (è possibile partecipare tramite questo link) possono già utilizzarla, proprio come la tanto attesa e chiacchierata dark mode di cui abbiamo parlato di recente in questo articolo.