Arrivano ottime notizie per i possessori di Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10: i due top di gamma del 2019 riceveranno a stretto giro di posta l’aggiornamento alla One UI 2.1. L’interfaccia proprietaria basata su Android 10, lo ricordiamo, per il momento è disponibile unicamente sui recenti modelli della linea Galaxy S20.

Ebbene, sul forum ufficiale del colosso coreano è arrivata la risposta di un operatore sul rilascio della nuova versione sui due modelli in questione: le tempistiche sono confortanti, visto che si parla di un rilascio che dovrebbe avvenire nel giro di tre settimane. Insomma, verso metà aprile l’aggiornamento potrebbe essere disponibile. In seguito toccherà poi ai top di gamma 2018, ovvero Galaxy S9 e Note 9.

Vale la pena sottolineare che da qualche giorno si è cominciato a parlare anche della One UI 2.5 che garantirà un salto in avanti molto più evidenti stando alle prime indiscrezioni a riguardo. Saranno i futuri Samsung Galaxy Note 20 a poterla vantare per primi, in compagnia peraltro di Android 11 out of the box. Gli stessi Galaxy S20, Galaxy S10 e Galaxy Note 10 riceveranno i loro major update nei mesi successivi, con ogni probabilità seguendo le tempistiche classiche degli ultimi anni.

