Samsung Galaxy S8 e S8+, ecco le patch di sicurezza di marzo!

Samsung Galaxy S8 e S8+ restano sulla cresta dell’onda: a distanza di tre anni dall’arrivo sul mercato, gli ormai ex top di gamma continuano a ricevere con regolarità impressionante gli aggiornamenti mensili, nonostante questo 2020 dovrebbe rappresentare l’anno del passaggio agli update trimestrali che sono riservati ai device più datati.

Oggi arriva la notizia di un nuovo aggiornamento per i due smartphone in questione: Samsung Galaxy S8 e S8+ stanno ricevendo in queste ore, anche in Italia, le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di marzo 2020. E’ importante sottolineare che il roll out sta riguardando esclusivamente i modelli non brandizzati che, per contro, non avevano ricevuto le patch di febbraio (solo su brandizzati). Al momento non sappiamo se sarà confermata quest’alternanza e possiamo solo prendere atto dei primi feedback che arrivano un po’ da tutta Italia.

Scendendo nei particolari, si scopre che le versioni build sono le G950FXXS8DTC1 e G955FXXS8DTC1 e che il peso complessivo del download si aggira sui 400 MB. Oltre alle patch di sicurezza che, lo ricordiamo, portano 18 correzioni targate Google e altre 25 di Samsung all’interno della sua One UI, non sono segnalate altre novità degne di nota. Chi vuole può controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento, senza attendere la notifica via OTA, seguendo il percorso Impostazioni-Aggiornamenti software-Scarica e Installa.

