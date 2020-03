Vodafone: nuova winback da 50 GB con spedizione della SIM a casa

Per arginare la diffusione del Coronavirus anche Vodafone si adegua. L’operatore, infatti, ha avviato una nuova campagna di offerte winback da 50 GB con la possibilità per il cliente di ricevere la SIM direttamente a casa. L’offerta in questione si chiama Vodafone Special 50 Digital Edition e prevede minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 7 Euro al mese.

Chi sceglierà di attivare quest’offerta potrà contare sull’attivazione e SIM gratis e, come detto, riceverà, sempre senza costi aggiuntivi, la SIM direttamente all’indirizzo fornito in fase di sottoscrizione. Gli ex clienti Vodafone selezionati inizieranno a ricevere in queste ore il seguente SMS:

Quando la distanza aumenta, la tecnologia ci unisce: con Vodafone 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Gratis costo e attivazione sim! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800 034 663 o su voda.it/web2 dove puoi attivare l’offerta DIRETTAMENTE DA CASA TUA entro il 26/03

Se ricevete tale SMS, potrete contattare il numero indicato oppure andare sul sito Vodafone per attivare direttamente l’offerta. Come riportato anche nel messaggio, la scadenza della promozione è fissata per il 26 marzo.