Amazon lancia Prime Video Store in Italia

E’ disponibile da oggi il nuovo Prime Video Store di Amazon. Si tratta di un servizio aggiuntivo di Amazon che va ad affiancarsi ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming on demand inclusa il cui costo mensile è incluso nella sottoscrizione ad Amazon Prime (disponibile a 36 Euro all’anno o 3,99 Euro al mese).

Prime Video Store è uno store digitale che consente agli utenti di acquistare o noleggiare un gran numero di titoli che normalmente non sono inclusi nel catalogo di Prime Video (in netta crescita in queste ultime settimane). Tra i titoli disponibili ci sono un gran numero di film che possono essere noleggiati o acquistati con un prezzo che varia in base al titolo (i costi sono compresi tra 2,99 e 11,99 Euro e variano in base al titolo).

Per la maggior parte dei titoli disponibili per il noleggio o per l’acquisto su Prime Video Store c’è la possibilità di scegliere tra le versioni SD e HD (con una sostanziale differenza di prezzo). Per effettuare il pagamento viene utilizzato il sistema di pagamento collegato al proprio account Amazon.

Per consultare, da web, i titoli disponibili su Prime Video Store potete utilizzare questo link. Lo store è disponibile anche tramite la normale app di Prime Video per smartphone, tablet, Smart TV, console e Fire TV Stick.