Xiaomi Mi Note 10 Lite: debutto imminente per il nuovo mid-range

Con un post sul forum ufficiale in cui è stata allegata l’immagine proposta in testa all’articolo, Xiaomi ha confermato l’imminente debutto ufficiale del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un nuovo mid-range che riprenderà buona parte della scheda tecnica del già ottimo Mi Note 10, un vero e proprio punto di riferimento della fascia media, soprattutto per il comparto fotografico.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà svelato il prossimo 30 aprile e arriverà sul mercato nel corso del mese di maggio. Al momento, ci sono ancora diversi dettagli da scoprire ma è già confermato che lo smartphone riprenderà lo Snapdragon 730G come SoC e il display AMOLED da 6.47 pollici con notch a goccia. A completare le specifiche ci sarà una batteria da 5.260 mAh con ricarica rapida da 30 W e un sensore di impronte integrato nel display.

Lo smartphone avrà 5 fotocamere posteriori ma ci saranno differenze rispetto al comparto fotografico dello Xiaomi Mi Note 10. Da segnalare, inoltre, che il device potrebbe presentare una dotazione di RAM e storage inferiore rispetto a quella del Mi Note 10 che, ricordiamo, parte da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Attualmente, il Mi Note 10 costa circa 400 Euro su Amazon Italia.