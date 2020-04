Anche Samsung Galaxy A20 comincia a ricevere Android 10 stabile

Samsung continua a pieno regime il suo programma di aggiornamento software che ormai sta coinvolgendo anche i device di fascia medio-bassa. E’ il caso di Samsung Galaxy A20, lanciato lo scorso anno e che proprio in queste ore sta ricevendo il suo primo major update.

Android 10, nella sua versione stabile, è in fase di rilascio: mentre vi scriviamo, i primi riscontri stanno arrivando da Russia, Vietnam, Cile e Filippine, ma nelle prossime ore è probabile che vengano coinvolti anche altri mercati. Con Android 10 c’è ovviamente anche una nuova versione dell’interfaccia personalizzata, anche se non l’ultima.

Parliamo della One UI 2.0, mentre la 2.1 – come molti di voi già sapranno – è stata resa disponibile soltanto per gli ultimi top di gamma del colosso coreano. Vedremo se nel corso dei prossimi mesi ci sarà qualche spiraglio per un’ipotetica One UI 2.5 che comunque potrebbe essere compresa nell’aggiornamento ad Android 11, atteso per il prossimo anno.

Con questo update, Samsung Galaxy A20 riceve anche le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di aprile. Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile via OTA ma è possibile scaricare da questo link il nuovo firmware, per poi installarlo manualmente tramite il tool Odin, ricordando che si tratta di versioni relative ai mercati indicati.