Facebook rilascia la nuova app ufficiale di Messenger per Windows 10 e MacOS

Facebook ha avviato oggi il rilascio della nuova applicazione nativa di Messenger per dispositivi Windows 10 e MacOS. Con la nuova applicazione, che su Windows va a sostituire l’app precedente che offriva prestazioni davvero scadenti, il sistema di messaggistica di Facebook sarà utilizzabile anche da desktop, senza bisogno di passare per il browser web.

Il download della nuova app di Messenger è, naturalmente, gratuito. L’app è disponibile sul Microsoft Store e sul Mac App Store. Per utilizzare l’app è necessario avere Windows 10 oppure MacOS 10.10. Una volta completato il download, basterà effettuare il login utilizzando le credenziali d’accesso del proprio account Facebook.

L’app si sincronizzerà immediatamente e consentirà di accedere a Messenger in maniera completa. Sono supportate le chiamate e le video chiamate (anche di gruppo) oltre all’utilizzo di tutte le emoticon e le GIF che già normalmente possono essere utilizzate in Messenger tramite il sito web di Facebook.

Ad un primo rapido test, l’applicazione sembra funzionare davvero bene, senza i rallentamenti che caratterizzavo i precedenti tentativi di Facebook di realizzare un client desktop di Messenger. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di provare le due applicazioni utilizzando i link diretti qui di sotto per scaricarle. Ecco i link per procedere con il download.