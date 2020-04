Honor 30 Pro+ stupisce anche DxOMark: la fotocamera è seconda solo a quella del P40 Pro+

Presentato ieri (qui potrete trovare la scheda tecnica completa), Honor 30 Pro+ è stato subito testato da DxOMark che ne ha sancito l’eccellenza del comparto fotografico. Il noto portale specializzato ha assegnato una valutazione pari a 125 punti, seconda soltanto ai 128 di Huawei P40 Pro+. Scalano di una posizione, quindi, Xiaomi Mi 10 Pro e Oppo Find X2 Pro (124).

Nello specifico, spiccano i 136 punti per il comparto fotografico: tra gli aspetti positivi da segnalare l’ottimo livello di dettaglio, la modalità bokeh pressoché perfetta, il range dinamico particolarmente ampio e il basso livello di rumore negli scatti in cui viene usato il grandangolo. Qualche imprecisione si può notare nelle foto catturate in condizioni di poca luce.

Per quanto riguarda il comparto video, invece, la valutazione si ferma a 104 punti (il già citato P40 Pro+ arrivò a 105). In questo caso viene messa in evidenza l’efficacia della stabilizzazione, così come le ottime performance dell’autofocus in diversi tipi di registrazioni. Non convince il bilanciamento del bianco e viene confermata la presenza di alcuni artefatti visivi quando si registra con poca luminosità.

La recensione completa del comparto fotografico di Honor 30 Pro+ da parte di DxOMark la potrete leggere qui. Lo smartphone sarà disponibile alla vendita in Cina a partire dal 21 aprile.