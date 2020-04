Niente One UI 2.1 su Samsung Galaxy Note 9? Non è detta l’ultima parola…

Si riaprono le speranze di avere la nuova One UI 2.1 anche su Samsung Galaxy Note 9 (e di conseguenza, probabilmente, sui Galaxy S9 e S9 Plus). La nuova versione dell’interfaccia personalizzata era stata dapprima annunciata (anche se non ufficialmente) sui top di gamma del 2018, poi arrivò una brusca frenata che spense qualsiasi speranza a riguardo.

Oggi, però, a sorpresa arriva un’interessante risposta del supporto clienti dell’azienda coreana ad un utente che chiedeva proprio del tanto chiacchierato update. Ebbene, pur sottolineando le limitazioni dal punto di vista hardware (soprattutto per quanto riguarda la fotocamera) del Samsung Galaxy Note 9 in vista di un presunto arrivo della One UI 2.1, nel messaggio si sottolinea che gli sviluppatori stanno studiando una sorta di versione “adattata”, puntando semmai sulle funzionalità che possano essere digerite senza difficoltà dallo smartphone.

Insomma, si può pensare alle varie novità che riguardano la Galleria, Quick Share e Music Share, o anche la nuova tastiera virtuale. Più complicato supportare le nuove funzionalità sulla fotocamera come Scatto Singolo, Video Pro e la registrazione video in Full HD a 60 fps sulla fotocamera frontale.

In ogni modo, si legge come sia partito un “attento processo di revisione” e che qualsiasi decisione sarà volta a preservare le prestazioni del device.

