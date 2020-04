Huawei MatePad 10.4 arriverà il 23/4 ma è già in pre-ordine: ecco le specifiche

L’appuntamento per l’annuncio ufficiale è fissato per giovedì 23 aprile, arriverà assieme ai Nova 7, ma di Huawei MatePad 10.4 conosciamo già tutto e, anzi, può essere già pre-ordinato. Il prossimo tablet di fascia media dell’azienda cinese è apparso infatti su Vmall e Jd.com, dove è possibile prenotarlo.

Quasi superfluo sottolineare che la caratteristica principale di Huawei MatePad 10.4 è l’ampio display da 10.4″ con risoluzione da 1.200 x 2.400 pixel; peccato per l’ottimizzazione non proprio estrema delle cornici frontali ma il design resta gradevole a giudicare dalle immagini.

Il processore è il Kirin 810, accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno. Spiccano i quattro speker audio mentre le fotocamere sono entrambe da 8 MP (posteriore e anteriore). Con un display di tali dimensioni era facile prevedere una maxi-batteria (con supporto alla ricarica rapida) e così è stato: i 7.250 mAh sono assoluta garanzia su una lunga autonomia del tablet.

Huawei MatePad 10.4 arriverà con Android 10 e EMUI 10.1 out of the box, mentre va segnalato anche il supporto alla M-Pencil. Il tablet sarà disponibile in tre varianti: quella da 4+64 GB potrà contare sulla sola connettività WiFI, mentre la 6+128 GB sarà disponibile in versione WiFi o WiFi+LTE. Le vendite partiranno il 23 aprile, le prime consegne (ci riferiamo ovviamente al mercato cinese) sono previste il 26 di questo mese.