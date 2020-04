Samsung Galaxy Tab S6 Lite: via ai preordini, si parte da 399 Euro, Book Cover in omaggio

Presentato nei giorni scorsi, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile da oggi in preordine su Amazon Italia. Il nuovo tablet di fascia media della casa coreana può essere acquistato subito con consegna fissata per il prossimo 30 aprile e con la possibilità di sfruttare un’ottima promozione per il lancio. Chi acquisterà il Samsung Galaxy Tab S6 Lite al lancio, infatti, riceverà la Book Cover in omaggio.

Il nuovo tablet di Samsung è disponibile nelle seguente varianti:

Wi-Fi ad un prezzo di 399 Euro

ad un prezzo di Wi-Fi + LTE ad un prezzo di 459 Euro

Entrambe le versioni del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite possono contare su di un display Full HD+ da 10.4 pollici e sul SoC Exynos 9611 supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno. La batteria presenta una capacità di 7040 mAh. Lato software troviamo il sistema operativo Android 10 personalizzato dalla One UI 2.1. Inclusa nel prezzo anche la S-Pen con 4.096 livelli di pressione.

Ecco i link per preordinare il nuovo tablet di fascia media di Samsung. Effettuando l’acquisto entro il 29 aprile si riceverà in omaggio la Book Cover (sarà necessario registrare il prodotto entro il prossimo 5 giugno per poter ricevere l’accessorio in omaggio).