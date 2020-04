Huawei MatePad 10.4: prime immagini e scheda tecnica confermata

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo Huawei MatePad 10.4. Il nuovo tablet debutterà in via ufficiale nel corso della giornata di domani in Cina. Nel frattempo, in queste ore arrivano le ultime conferme sulla scheda tecnica ed emergono online anche alcune immagini reali del tablet (che alleghiamo a fine articolo).

Il nuovo Huawei MatePad 10.4 potrà contare su di un display da 10.4 pollici con risoluzione Full HD+ e sarà gestito dall’ottimo SoC Kirin 810 supportato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 7.250 mAh. A completare le specifiche tecniche ci sarà una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e una posteriore sempre da 8 Megapixel. E’ previsto anche il supporto alla M Pen, probabilmente da acquistare separatamente.

Lato software, invece, troveremo Android 10 con EMUI 10.1. Il tablet sarà commercializzato sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + LTE. Al momento, non ci sono ancora conferme per quanto riguarda i prezzi (per il mercato cinese). Sarà interessante scoprire, inoltre, se il nuovo Huawei MatePad 10.4 arriverà o meno in Europa dove, in caso di commercializzazione, non ci saranno i servizi Google ma solo i nuovi Huawei Mobile Services con lo store App Gallery.

Maggiori dettagli sul nuovo Huawei MatePad 10.4 arriveranno nelle prossime ore.