Huawei Nova 7 e 7 Pro sono ufficiali con 5G e quad-cam posteriore

Tappa importante per il colosso cinese che da qualche ora ha ufficializzato Huawei Nova 7 e 7 Pro che, assieme alla versione SE di cui ci occupiamo in un articolo a parte e destinato ad una fascia più bassa del mercato, sono i nuovi rappresentanti di una serie che ha riscosso particolare successo negli ultimi mesi. I due smartphone si differenziano per pochi ma significativi dettagli, quasi tutti concentrati nel comparto fotografico. Andiamo a scoprirli.

Huawei Nova 7 Pro arriva con un display OLED da 6.57 pollici (6.53″ nello standard) con risoluzione in Full HD+ e foro per ospitare le fotocamere frontali. A bordo, su entrambi, è presente un Kirin 985 con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno. Garantisce la connettività al 5G.

La prima differenza è nelle due fotocamere anteriori su Huawei Nova 7 Pro da 32 e 8 MP (quest’ultima una lente ultra-grandangolare) che si riducono ad una (32 MP) sul Nova 7. Cambia qualcosina anche nella quad-cam posteriore: in comune ci sono sensore principale da 64 MP, ultre-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Sul Pro è presente un teleobiettivo con ottica a periscopio, OIS e zoom ibrido 10X, sostituito da un teleobiettivo “classico” da 8 MP sul fratello minore.

Da segnalare sensore per le impronte digitali integrato nel display, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 40 W e Android 10 out of the box con EMUI 10.1.

Detto della disponibilità immediata in Cina (ma presto potrebbero arrivare anche in Europa), ecco i prezzi: Huawei Nova 7 costa 2.999 e 3.399 yuan (390 e 450 euro circa al cambio attuale) per le varianti con 128 e 256 GB di memoria fisica, stessa discriminante per il Nova 7 Pro che sale a 3.699 e 4.099 yuan (480 e 540 euro).