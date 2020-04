Qualcomm Snapdragon 865: la variante Plus non dovrebbe essere realizzata

A differenza di quanto fatto lo scorso anno con lo Snapdragon 855, quest’anno Qualcomm non dovrebbe realizzare una variante Plus del suo SoC top di gamma, l’ottimo Qualcomm Snapdragon 865 che troviamo su diversi flagship Android arrivati sul mercato nel corso dei primi mesi del 2020 come i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, le versioni dedicate ad alcuni mercati internazionali dei Galaxy S20 e l’ancora non commercializzato Sony Xperia 1II.

Qualcomm, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe continuare a proporre lo Snapdragon 865 come riferimento della sua line-up per tutto il 2020, senza aggiornare il SoC con una nuova variante. Di conseguenza, tutti gli smartphone top di gamma Android che utilizzeranno un SoC Qualcomm in arrivo nei prossimi mesi non dovrebbero presentare sostanziali novità, lato SoC, rispetto agli attuali top smartphone sul mercato.

Al momento non ci sono conferme sulle strategie di Qualcomm per l’erede dello Snapdragon 865. E’ possibile che la scelta di non presentare una versione Plus dell’865 potrebbe tradursi in un lancio anticipato del nuovo Snapdragon 875 anche se, difficilmente, i nuovi smartphone con il prossimo top di gamma di Qualcomm saranno disponibili prima dell’inizio del 2021.

Maggiori dettagli sulle strategie di Qualcomm arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.