iPhone SE 2020: ottime prestazioni nei primi benchmark

Presentato in via ufficiale la scorsa settimana, dopo mesi e mesi di rumors, il nuovo iPhone SE 2020 è pronto a debuttare sul mercato con le prime consegne previste per la giornata di domani. Il nuovo entry level di Apple, in queste ore, ha fatto il suo debutto online nei primi benchmark che testimoniano le potenzialità del progetto.

Il nuovo ha, infatti, totalizzato un punteggio di 492 mila punti su AnTuTu, confermandosi così leggermente al di sotto del ben più costoso iPhone 11 che arriva a 517 mila punti. Ricordiamo che i due smartphone hanno lo stesso SoC, l’ottimo Apple A13 Bionic, ma il nuovo iPhone SE 2020 ha solo 3 GB di memoria RAM contro i 4 GB che troviamo su iPhone 11 ed anche sulle varianti Pro.

Le prestazioni del nuovo iPhone SE non saranno, quindi, di certo un problema. Lo smartphone punta ad offrire performance da assoluto top di gamma ad un prezzo decisamente contenuto (per gli standard di Apple) e in formato compatto. Lo smartphone, ricordiamo, ha un display da 4.7 pollici con risoluzione HD.

Il nuovo iPhone SE è disponibile sul mercato a partire da 499 Euro con tre varianti di memoria interna (64,128 e 256 GB) tre colorazioni tra cui scegliere (bianco, nero e PRODUCT(RED)).

Ecco i link per il preordine: