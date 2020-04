Samsung Galaxy Note 20: confermate le varianti senza 5G

Nel corso della prossima estate, probabilmente durante il mese di agosto, Samsung presenterà i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e 20+ (non dovrebbe esserci una variante Ultra come invece avvenuto con la gamma Galaxy S20). Secondo le prime indiscrezioni di queste ore, la casa coreana continuerà a proporre, almeno in Europa, delle varianti senza 5G per i suoi top di gamma.

i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e 20+, infatti, arriveranno nei negozi in una versione con solo il 4G ed in una più costosa variante con incluso il supporto al 5G. Tale variante, possiamo già ipotizzare oggi, avrà un costo di circa 100-150 Euro in più rispetto alla versione con solo il 4G.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e 20+ dovrebbero proporre il SoC Exynos 990, lo stesso chipset che troviamo anche sulla gamma S20, che sarà supportato da un minimo di 8 GB di RAM. Come già emerso nei giorni scorsi, il Note 20 avrà una batteria da 4.000 mAh mentre il Note 20+ dovrebbe presentare una batteria con una capacità compresa tra 4.500 e 5000 mAh.

Al momento non ci sono sostanziali informazioni sul design (il display dovrebbe continuare ad avere il foro) e sul comparto fotografico. Maggiori informazioni sulla gamma Note arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane in vista della presentazione in programma ad agosto.