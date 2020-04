Huawei Nova 7 SE: svelata la scheda tecnica del nuovo mid-range 5G

Tra pochi giorni, Huawei presenterà in Cina la nuova gamma Nova 7 che sarà costituita da tre smartphone: Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE. In queste ore, in rete, emergono nuove informazioni in merito al futuro Huawei Nova 7 SE, smartphone destinato a diventare uno dei nuovi punti di riferimento per la fascia media della casa cinese.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il nuovo Huawei Nova 7 SE potrà contare sul nuovo SoC Kirin 820 5G e su di un display LCD da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera anteriore. A completare la scheda tecnica del nuovo mid-range ci saranno diverse combinazioni di RAM e storage con la possibilità di sfruttare sino a 8 GB di RAM e sino a 256 GB di storage interno.

Tra le specifiche troveremo una batteria da 4.000 mAh ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Lato software ci sarà Android 10 con la EMUI 10.1, la nuova evoluzione della UI di Huawei che arriverà su tutti i più recenti terminali della casa cinese.

Ricordiamo che la gamma Nova 7 non arriverà in Europa ma proprio il Huawei Nova 7 SE potrebbe essere il principale candidato ad una commercializzazione europea (senza servizi Google e con un nome differente) nel corso dei prossimi mesi.