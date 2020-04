Huawei prepara due nuovi tablet, ecco le specifiche tecniche

Per il prossimo futuro, Huawei ha in programma il lancio di ben due tablet che dovrebbero arrivare sul mercato nel giro di pochi mesi. Il primo progetto, che per il momento viene indicato con il nome di MatePad 10.4, potrà contare sul SoC Kirin 810, una soluzione davvero ottima per la fascia media e, come lascia intendere il nome, su di un display da 10.4 pollici.

Questo nuovo tablet, come confermano le prime indiscrezioni, potrà contare su 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage e sarà commercializzato sia in versione Wi-Fi che in versione Wi-Fi + 4G. Secondo il primo leak sul progetto, il nuovo MatePad 10.4 arriverà sul mercato cinese con un prezzo equivalente di circa 240 Euro.

Il secondo tablet su cui Huawei è al lavoro sarà un dispositivo di fascia bassa che, per ora, è noto con il nome di MatePad T. Il nome è già stato utilizzato dalla casa cinese per un tablet super economico con Snapdragon 425. Al momento, sul progetto non ci sono ancora molte informazioni ma c’è già la certificazione di Wi-Fi Alliance.

Staremo a vedere se Huawei deciderà di lanciare un suo nuovo tablet anche in Europa nonostante l’assenza dei servizi Google. Continuate a seguirci per saperne di più.