Realme X2 Pro: disponibile l’aggiornamento ad Android 10 in Italia

A partire da oggi è partito il rollout dell’aggiornamento ad Android per Realme X2 Pro in Italia. La più recente versione del sistema operativo mobile di Google è in fase di distribuzione per l’ottimo smartphone di Realme. L’aggiornamento arriverà via OTA nel corso delle prossime ore (o al massimo dei prossimi giorni).

In alternativa, l’aggiornamento è scaricabile anche manualmente, dal sito di Realme dove è disponibile il nuovo firmware aggiornato allo scorso 9 aprile 2020 (per scaricare il firmware è possibile fare riferimento a questo link). Il pacchetto da scaricare è di quasi 3 GB ed include una lunga serie di novità (il changelog completo in Italia può essere consultato sul sito di Realme utilizzando il link precedente).

Ricordiamo che il Realme X2 Pro è uno degli smartphone più interessati del 2019 ed ancora oggi rappresenta una delle scelte più interessanti per chi cerca prestazioni elevatissime senza spendere troppo. Lo smartphone ha un display a 90 Hz caratterizzato da una diagonale di 6.5 pollici. Il display è un AMOLED con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Snapdragon 855 supportato da 8 GB di RAM e da una batteria da 4.000 mAh.

Il Relame X2 Pro è attualmente disponibile a poco più di 400 Euro su Amazon. Ecco il link: