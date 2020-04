LG Velvet con Snapdragon 765G e 5G è ufficiale, ecco la scheda tecnica completa

In attesa della presentazione ufficiale in programma la settimana prossima, il nuovo LG Velvet si mostra online con informazioni e immagini ufficiali diffuse oggi dalla casa coreana. Il nuovo smartphone rappresenta un progetto chiave per il futuro di LG nel settore smartphone dopo gli insuccessi dei top di gamma degli ultimi.

Il nuovo LG Velvet non è un flagship ma un mid-range con ottime specifiche. Lo smartphone presenta, infatti, il SoC Snapdragon 765G con supporto al 5G, un SoC che si è dimostrato in grado di garantire performance ottimali. Tra le specifiche troviamo 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre ad un display in 20.5:9 caratterizzato da un pannello OLED da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. La batteria ha una capacità di 4.300 mAh ed il sistema operativo è Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo LG Velvet presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 5 Megapixel. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 167,2 x 74,1 x 7,9 mm con un peso di 180 grammi.

Appuntamento al 7 maggio per la presentazione ufficiale con cui LG rilascerà tutte le informazioni su prezzo e data di uscita del device.