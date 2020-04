Microsoft Edge è sempre più utilizzato, superato Firefox

Il nuovo Microsoft Edge, derivato dal motore open source Chromium, sta registrando un notevole incremento del numero di utenti. Il nuovo browser di Microsoft, come confermano le rilevazioni di NetMarketShare aggiornate al mese di marzo 2020, ha superato Firefox diventando il secondo browser desktop più utilizzato.

Dopo Google Chrome, che ha una percentuale di diffusione pari al 68,5%, infatti, troviamo proprio Microsoft Edge che, grazie alla crescita registrata dal rilascio della nuova versione basata su Chromium, ha ottenuto una percentuale del 7,59% superando Firefox, terzo con una diffusione del 7,19%.

Evidente il calo di Firefox che, lo scorso anno, viaggiava su di un market share del 9%. Da segnalare il 5.87% di Internet Explorer, ancora molto utilizzato nelle precedenti versioni di Windows 10, mentre Safari è al 3.6%. Per maggiori dettagli sulle statistiche di NetMarketShare è possibile consultare il link riportato in fonte.

Nel corso dei prossimi mesi, Microsoft Edge potrebbe continuare a registrare dati in crescita avvicinandosi sempre di più al 10% di market share e prendendo il posto di Firefox come principale alternativa a Chrome che continuerà senza dubbio ad essere il principale punto di riferimento per la navigazione in ambiente desktop. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questa particolare classifica.