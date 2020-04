One UI 2.1 in distribuzione anche in Italia sui Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10!

Annunciata a fine marzo, la One UI 2.1, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata presente di serie solo sui recenti Samsung Galaxy S20, arriva anche in Italia: nel nostro paese nelle ultime ore è partito il roll out sia sull’intera linea Samsung Galaxy S10, sia sui Galaxy Note 10 e Note 10+.

Si tratta ovviamente di una notizia particolarmente positiva per i possessori di questi smartphone che potranno godersi numerose nuove funzionalità ereditate proprio dall’S20: dallo “scatto singolo” allo “Spazio AR”, passando per diverse feature riguardanti la fotocamera (tra cui la registrazione dei video in UHD a 60 fps con la selfie-cam) per le nuove emoji AR, le rinnovate gesture per la navigazione, la Galleria riorganizzata, Quick Share e tanto altro.

Per quanto riguarda i Samsung Galaxy S10 la build è la G97*FXXU4CTC9 e il download ha un peso che supera gli 1,5 GB. Nel caso dei Galaxy Note 10 il peso complessivo arriva invece fino a 1.7 GB mentre la build è la N97*FXXU3CTC9. In entrambi i casi l’aggiornamento sarà disponibile via OTA e nel pacchetto sono comprese le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a questo mese di aprile.

