Nokia 4.2, comincia il roll out di Android 10

Prosegue spedito il piano di aggiornamenti software sugli smartphone Nokia. Soltanto un paio di giorni fa vi avevamo parlato, in quest’articolo, dell’arrivo di Android 10 su Nokia 3.2. Oggi è ancora Juho Sarvikas ad ufficializzare l’update all’ultima versione del robottino verde anche su Nokia 4.2, smartphone di gamma leggermente superiore.

Il CPO di HMD Global ha annunciato l’inizio del roll out della versione stabile di Android 10 con un messaggio su Twitter. Esattamente come accaduto mercoledì, anche in questo caso il rilascio coinvolgerà in un primo mercato soltanto alcuni mercati (la lista completa la troverete qui) tra cui non compare quello italiano. L’attesa, comunque, per il nostro paese non dovrebbe essere troppo lunga, ci aspettiamo il major update nel giro di 2-3 settimane.

La versione software è contrassegnata dalla sigla V2.290, è disponibile via OTA ed ha un peso complessivo di 1.38 GB. Vale la pena sottolineare che anche Nokia 4.2 è un Android One e riceve quindi tutte le novità presenti sulla versione stock di Android 10: dark mode attivabile di default, nuove gesture per la navigazione e tanto altro. Dal changelog ufficiale emerge anche la presenza delle patch di sicurezza aggiornate allo scorso mese di marzo.

