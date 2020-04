Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono le patch di aprile

E’ cominciata la distribuzione delle patch di sicurezza Android relative a questo mese di aprile anche su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Il top di gamma di inizio 2018 si allinea così ai suoi illustri successori ma è doveroso sottolineare che non c’è stata alcuna sorpresa in questo rilascio: niente One UI 2.1, esattamente come anticipato nelle scorse settimane (lo stesso destino toccherà al Note 9).

In ogni caso, è importante segnalare come questo aggiornamento sia particolarmente ricco come peraltro si può intuire dal peso complessivo del download, pari a 380 MB. Su Samsung Galaxy S9 arriva quindi l’autenticazione a due fattori sul Samsung Account, il supporto all’app Camera Controller di Galaxy Watch e miglioramenti su stabilità e prestazioni su diverse app proprietarie, come Fotocamera, Galleria, Messaggi e Contatti.

La versione firmware è la G96xFXXU8DTC5 ed è disponibile via OTA già in Germania e altri mercati del Nord Europa. Passerà soltanto qualche giorno, come di consueto, prima che arrivi anche sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus italiani. E’ possibile verificare manualmente la presenza dell’update tramite la voce “Aggiornamenti software” nelle Impostazioni di sistema.

Ricordiamo che nonostante la One UI 2.1 non farà capolino sull’S9, ad agosto potrebbe comunque arrivare la versione 2.5, probabilmente poi l’ultimo aggiornamento di rilievo per una serie che si limiterebbe poi agli aggiornamenti legati alla sicurezza.

