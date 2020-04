OnePlus Z si mostra in una prima foto dal vivo

Dopo il lancio dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro, in casa OnePlus c’è in cantiere anche il lancio del nuovo mid-range OnePlus Z. Lo smartphone, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del prossimo mese di luglio. In attesa di ulteriori conferme su prezzo e data di uscita, in queste ore sono arriva la prima immagine reale dello smartphone che conferma la presenza del foro al centro del display che, inoltre, presenta bordi piatti.

Per il momento, invece, non c’è ancora alcuna immagine relativa alla parte posteriore dello smartphone. Ricordiamo che il nuovo OnePlus Z potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1000L, che supporta il 5G, con 8 GB di memoria RAM e su di un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Il prezzo del nuovo OnePlus Z sarà sicuramente inferiore al prezzo del modello base di OnePlus 8, disponibile in Italia a partire da 719 Euro. Lo smartphone potrebbe costare circa 500 Euro. Molto probabilmente, ne sapremo di più nel corso del prossimo mese di maggio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Ricordiamo che i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro sono acquistabili direttamente su Amazon. Ecco le offerte per tutte le varianti: