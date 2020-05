POCOPHONE F2 arriverà in Europa ma ad un prezzo molto alto

Il nuovo POCOPHONE F2 dovrebbe arrivare anche sul mercato europeo. Lo smartphone sarà, di fatto, la versione internazionale del Redmi K30 Pro e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto 5G, proponendosi quindi come un’alternativa ai principali top di gamma Android.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo POCOPHONE F2 dovrebbe presentare un prezzo molto alto, almeno rispetto al suo predecessore arrivato due anni fa sul mercato europeo con un SoC da top di gamma ed un prezzo da mid-range. Il nuovo POCOPHONE F2 dovrebbe costare 649 Euro nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, invece, dovrebbe essere commercializzata con un prezzo di 749 Euro. Se confermati, questi prezzi sono senza dubbio inferiori ad altri smartphone con Snapdragon 865 ma rappresentano comunque cifre molto elevate rispetto a quelle che sono le aspettative per uno smartphone del marchio “POCO”.

Maggiori dettagli sul nuovo POCOPHONE F2 e sul suo arrivo in Europa dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Al momento, infatti, non ci sono ancora informazioni precise in merito alla data di uscita del device. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo progetto.