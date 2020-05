Black Shark 3 e 3 Pro: in Europa dal prossimo 8 maggio

E’ quasi tutto pronto per il debutto europeo dei nuovi Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, i due nuovi smartphone da gaming del brand di Xiaomi che sono stati presentati in via ufficiale lo scorso mese di marzo. L’avvio delle vendite online è programmato per il prossimo 8 maggio anche se, al momento, non ci sono informazioni in merito ai prezzi di vendita.

Entrambi gli smartphone possono contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto al 5G. Il Black Shark 3 presenta un display OLED da 6.7 pollici ed una batteria da 4.720 mAh mentre la versione Pro include un display OLED da 7.1 pollici ed una batteria da 5.000 mAh. Entrambi i display hanno un refresh rate massimo di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Per quanto riguarda RAM e storage, invece, ci saranno varie combinazioni con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico dei nuovi Black Shark include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, sensore grandangolare da 13 megapixel e un sensore per la profondità di campo da 5 megapixel oltre ad una fotocamera anteriore da 20 Megapixel. I nuovi smartphone da gaming arriveranno sul mercato europeo con diversi accessori ufficiali. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone arriveranno la prossima settimana.