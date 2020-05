Google Pixel 4a: il nuovo mid-range si mostra online in un nuovo video render

Il nuovo Google Pixel 4a sarà presentato nelle prossime settimane per poi arrivare sul mercato, molto probabilmente, dal 22 maggio. Il nuovo mid-range di Google, in queste ore, è nuovamente protagonista online grazie ad un video render che ci svela, in modo completo, il design dello smartphone, andando anche ad anticiparci le dimensioni del progetto.

Il nuovo smartphone di Google potrà contare su di un display da 5.83 pollici con foro per la fotocamera anteriore. Nella parte posteriore ci sarà una fotocamera singola racchiusa in un elemento quadrato con lato di 19.4 mm. Presente anche il sensore di impronte digitali. Le dimensioni complessive del nuovo Google Pixel 4a saranno pari a 144,18 x 69,46 x 8,2 mm. Considerando la camera sporgente, lo spessore crescerà sino a 9.13 mm.

Ricordiamo che il nuovo Google Pixel 4a potrà contare sul SoC Snapdragon 730G e, quindi, non avrà a sua disposizione il supporto al 5G. Tra le specifiche troveremo anche una batteria da 3.080 mAh e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 10. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di 399 Euro. Appuntamento alle prossime settimane per il debutto ufficiale.

Ecco il video render che ci svela tutti i dettagli sul design del nuovo Pixel 4a.