OnePlus Z: il futuro mid-range potrebbe avere un SoC Snapdragon

Dopo aver visto una prima foto dal vivo, torniamo a parlare del futuro OnePlus Z. Il nuovo mid-range di OnePlus era originariamente previsto per la questa primavera ma sarebbe stato posticipato al prossimo mese di luglio. In queste ore, in attesa di conferme sulla data di uscita, registriamo l’arrivo di nuove informazioni sul futuro OnePlus Z.

Lo smartphone, a differenza di quanto riportato da tutte le precedenti indiscrezioni, potrebbe non avere un SoC MediaTek ma potrebbe utilizzare un SoC Qualcomm. Secondo i rumors degli ultimi mesi, il nuovo OnePlus Z dovrebbe arrivare sul mercato con il MediaTek Dimensity 1000.

Le informazioni di oggi, invece, ci anticipano che OnePlus potrebbe aver deciso di dotare il suo nuovo OnePlus Z del SoC Snapdragon 765G, il chipset di fascia media di Qualcomm che garantisce anche il supporto al 5G e può essere considerato come un’ottima alternativa al più potente, e costoso, Snapdragon 865.

Ricordiamo che il OnePlus Z arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6.4 pollici con foro per la camera anteriore, 8 GB di RAM, 128 GB di storage ed una tripla fotocamera posteriore. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane. Il debutto, come detto, è programmato per il prossimo mese di luglio.