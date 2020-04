OPPO Find X2 Pro convince DxOMark anche nell’audio

Oppo Find X2 Pro è di certo uno dei top di gamma più convincenti di questa prima parte di 2020: il flagship dell’azienda cinese è caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto livello e i riconoscimenti non si sono fatti attendere. In molti ricorderete che per qualche settimana il comparto fotografico è stato al primo posto nella speciale graduatoria di DxOMark, poi superato da Huawei P40 Pro e Honor 30 Pro+.

Il portale specializzato oggi ha analizzato anche il comparto audio di Oppo Find X2 Pro e anche in questo caso i risultati sono convincenti. Va detto che mancano le recensioni di altri smartphone “top” lanciati nelle ultime settimane, ma il provvisorio terzo posto con 74 punti, al pari di iPhone XS Max e appena dietro Xiaomi Mi 10 Pro (76) e Huawei Mate X (75) è soddisfacente.

Più nello specifico, ricordando i due speaker stereo la tecnologia Dolby Atmos e funzionalità dedicate che permettono di adattare le impostazioni di riproduzione in base al contesto (giochi, film, musica…), Oppo Find X2 Pro ha ottenuto 75 punti per quanto riguarda la riproduzione audio e 69 punti nella registrazione (dove spicca la es dei microfoni anche in situazioni con forte rumore di fondo).

Per leggere la recensione completa di DxOMark sul comparto audio di Oppo Find X2 Pro basterà cliccare qui.