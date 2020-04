Realme X50m 5G è ufficiale, spiccano Snapdragon 765G e refresh rate a 120 Hz

Realme arricchisce la serie X50: il produttore cinese ha ufficializzato oggi Realme X50m, terzo modello dopo quelli lanciati ad inizio anno (“standard” e Pro). Scheda tecnica alla mano siamo di fronte al “fratello minore” ma le specifiche tecniche sono assolutamente interessanti soprattutto in relazione al prezzo di lancio.

Realme X50m è dotato di un display LCD da 6.57″, con risoluzione in Full HD+ (2.400 x 1.080 px), rapporto screen to body pari al 90.4%, protezione Gorilla Glass 5 e, soprattutto, frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Non solo: nell’angolo in alto a sinistra è presente un foro allargato che ospita ben due fotocamere anteriori da 16 MP (Sony IMX471) e 2 MP.

Restando in tema fotocamere, alle due frontali si aggiungono le quattro posteriori così suddivise: sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 119 gradi, macro da 2 MP e monocromatico da 2 MP. Il SoC è lo Snapdragon 765G che, oltre ad essere supportato da una GPU Adreno 620, garantisce la connettività 5G. Il processore di Qualcomm è inoltre accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Bene la batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 30 W, mentre va segnalato il sensore per le impronte digitali piazzato sul frame laterale. Il sistema operativo di serie su Realme X50m è Android 10, con personalizzazione Realme UI.

Realme X50m è lanciato inizialmente in Cina in blu e bianco, con disponibilità dalla prossima settimana (vedremo se sbarcherà ufficialmente anche in Europa): costerà 1.999 e 2.999 yuan (circa 260 e 300 euro) nelle configurazioni da 6+128 e 8+128 GB.