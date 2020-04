Samsung Galaxy A21, ecco la GIF che ne svela il design a 360°

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A21, smartphone chiamato a ripetere le gesta dell’apprezzatissimo A20 e che per molti avrebbe dovuto fare il suo ingresso in scena già nella primissima parte di questo 2020. Per il momento, invece, il produttore coreano tiene in naftalina il nuovo device di fascia medio-bassa, anche se i rumors a riguardo non mancano.

Oggi è Evan Blass a mostrare un’interessante animazione a 360 gradi che permette di dare un’occhiata generale al design di Samsung Galaxy A21. Vengono confermate le caratteristiche già emerse dai primi render: il display, ad esempio, pur senza un’ottimizzazione estrema delle cornici frontali, sarà caratterizzato dalla presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra. Sul retro, invece, troverà spazio una quadrupla fotocamera (configurazione non ancora trapelata), con sensori disposti in verticale. Al centro, invece, è situato il sensore per le impronte digitali.

Samsung Galaxy A21 è poi atteso con un display AMOLED in HD+, mentre sotto il cofano dovrebbe trovare spazio l’Exynos 7904. Il processore sarà accompagnato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno, mentre un punto di forza potrebbe essere la batteria da 4.000 mAh, una capacità non da poco viste le specifiche dello schermo.

In attesa di comunicazioni ufficiali, è interessante dare uno sguardo a Samsung Galaxy A20e in offerta su Amazon: