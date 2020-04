Samsung Galaxy Fold 2 con display più grande ma senza Ultra Thin Glass e S-Pen?

Tornano ad essere intensi i rumors su Samsung Galaxy Fold 2, la seconda generazione dello smartphone con display pieghevole lanciato (tra mille difficoltà) lo scorso agosto. Nonostante il colosso coreano sia riuscito poi a presentare un prodotto con form factor diverso e (forse) più apprezzato dall’utenza media (il Galaxy Z Flip), l’intenzione per questo 2020 è di riprovarci col Fold.

Si parte, però, da alcuni presupposti: il nuovo modello avrà sì un display più grande, ma dovrebbe fare a meno del supporto alla S-Pen (che, nelle intenzioni del colosso coreano, dovrebbe tornare ad essere un tratto distintivo unicamente della linea Note). Non solo: le indiscrezioni sul peso del device che, nonostante le dimensioni in crescita, dovrebbe essere di 230 grammi (-40 gr) fanno pensare alla rinuncia al rivestimento Ultra Thin Glass, che è stato utilizzato proprio sullo Z Flip. Un rivestimento che pare non abbia dato i risultati sperati in termini di resistenza, almeno confrontandoli a quelli in plastica, e che per giunta è più caro e più pesante.

Samsung ha ancora un altro mese per pensare ad una soluzione alternativa: la produzione di massa del Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe partire a metà maggio, in vista della presentazione che potrebbe arrivare in agosto col Galaxy Note 20 e che lancerebbe anche due nuove colorazioni sul pieghevole: Martian Green e Astro Blue.