Samsung Galaxy Note 10+: in rilascio un nuovo aggiornamento che elimina diversi bug

In queste ore è partito il rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 10+, attuale punto di riferimento della gamma Note della casa coreana in attesa dell’arrivo dei nuovi Galaxy Note 20 programmati per la prossima estate. L’aggiornamento software in corso di distribuzione ha un peso di circa 20 MB e dovrebbe essere disponibile su tutte le unità attive di Note 10+ nel giro di pochi giorni.

Si tratta di un aggiornamento correttivo che va ad introdurre una serie di ottimizzazioni al precedente firmware, rilasciato ad inizio del mese di aprile, con cui il Samsung Galaxy Note 10+ aveva ricevuto la One UI 2.1 e le patch di sicurezza di aprile 2020. Se avete già aggiornato il Samsung Galaxy Note 10+ alla nuova versione della One UI, quindi, riceverete presto questo nuovo update che andrà a migliorare il funzionamento dello smartphone ed a eliminare alcuni bug emersi dopo il rilascio del precedente update.

Staremo a vedere se, nel corso dei prossimi giorni, sarà necessario il rilascio di un ulteriore update per ottimizzare ancora il funzionamento dello smartphone. Ricordiamo che il Samsung Galaxy Note 10+ può contare su di un display AMOLED da 6.8 pollici di diagonale e sul SoC Exynos 9825 supportato da 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage interno e da una batteria da 4.200 mAh. Non manca, naturalmente, la S-Pen.